Jenoptik: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 37,23 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Jenoptik hat gestern an der Börse um +1,30% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich die Entwicklung auf +0,14%, was eine relativ neutrale Stimmung am Markt zeigt.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie momentan unterbewertet und tatsächlich ein starker Kauf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR – ein Potenzial von +26,20%. Von insgesamt 18 Analysten empfehlen derzeit 14 die Aktie zu kaufen oder mindestens zu halten.

Das Guru-Rating für Jenoptik beträgt aktuell ebenfalls positive 4,17 nach dem vorherigen Wert von 4,17. Insgesamt sind damit rund +77,78% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der Zukunftsaussichten von Jenoptik.