Jenoptik: Analysten sehen Potenzial von +43,69% - Kursziel bei 36,21 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Jenoptik gab gestern am Finanzmarkt um -0,87% nach und verzeichnete damit in der vergangenen Woche einen Rückgang von -2,48%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Dennoch sind die Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel von Jenoptik bei 36,21 EUR liegt. Dies würde ein mittelfristiges Kurspotenzial von +43,69% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Das Guru-Rating bewegt sich nun auf einem Stand von 4,17 und gibt somit weiterhin eine positive Bewertung ab. Von insgesamt 18 Analysten empfehlen immerhin noch 77,78%, die Aktie als starken Kauf oder zumindest als kaufenswert einzustufen.