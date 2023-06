Jenoptik: Analysten sehen Kursziel von 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Aktie von Jenoptik hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Minus von -1,89% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Dennoch halten Bankanalysten die Aktie für unterbewertet und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 36,72 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergeben sich für Investoren aktuell Chancen mit einem Kurspotenzial von +17,77%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie als klaren Kauf und weitere sieben als positiv bewerteten Halteposition. Vier Experten sind weitgehend neutral eingestellt und vergeben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating liegt bei 4,17 nach einer Anpassung im Vergleich zu vorher – was zeigt dass Jenoptik...