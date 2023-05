Jenoptik: Analysten sehen Kursziel bei 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Jenoptik-Aktie wird laut Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 36,72 EUR, was einem Potenzial von +27,59% entspricht.

• Am 05.05.2023 lag die Performance von Jenoptik bei -0,62%

• Guru-Rating von Jenoptik bleibt unverändert bei 4,17

Trotz eines schwachen Trends in den letzten fünf Handelstagen und einer pessimistischen Stimmung am Markt sind sieben Analysten optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf. Vier weitere Experten geben das Rating “halten”. Kein einziger sieht jedoch aktuell einen Verkauf als gerechtfertigt an.

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Bild für Investoren mit einem Guru-Rating von 4,17 (vorher “Guru-Rating ALT”).