Jenoptik: Analysten prognostizieren Kursziel bei 37,23 EUR - ein Potenzial von +42,75%

Diejenigen, die in Jenoptik investiert haben oder es tun möchten, sollten sich auf eine vielversprechende Zukunft freuen. Am 28.08.2023 verzeichnete das Unternehmen zwar eine Kursentwicklung von -0,15%, jedoch beläuft sich der Anstieg in den letzten fünf Tagen auf schöne +1,95%. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 37,23 EUR und bietet somit ein unglaubliches Potenzial von +42,75%.

Derzeit raten sieben Experten zum Kauf der Aktie und weitere sieben teilen diese optimistische Einschätzung noch mit einem “Kauf”-Rating. Vier Experten stehen neutral zur Entwicklungen des Unternehmens.

Das bewährte Trend-Indikator „Guru-Rating“ zeigt auch einen positiven Ausblick für Jenoptik an – es befindet sich nun bei 4,17 nach vorheriger Bewertung ebenfalls bei 4,17.

Zusammengefasst lässt dies darauf schließen dass trotz...