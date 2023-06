Jenoptik: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 15,11% auf 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Jüngste Entwicklungen am Finanzmarkt zeigen eine stabile Kursentwicklung bei Jenoptik. In den letzten fünf Handelstagen wurde ein Plus von +4,04% verzeichnet. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 36,72 EUR.

Falls sich die Experteneinschätzung bewahrheitet, eröffnet das Unternehmen Investoren damit ein Kurspotential in Höhe von +15,11%. Derzeit sind sieben Analysten davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt und weitere sieben sehen die Aktie zumindest optimistisch mit einem Rating “Kauf”. Vier Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und sprechen vom Rating “Halten”.

Das Guru-Rating hat sich im Vergleich zum Vormonat nicht geändert und bleibt konstant bei 4.17 Punkten.