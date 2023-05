Jenoptik: Aktienkurs zeigt Potenzial - Ziel bei 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Analysten sind sich einig: Der aktuelle Aktienkurs von Jenoptik spiegelt nicht die wahre Unternehmensbewertung wider. Nach Durchsicht der Zahlen gehen sie davon aus, dass das tatsächliche Kursziel bei 36,72 EUR liegt – eine Steigerung um +20,16% gegenüber dem jetzigen Stand.

• Jenoptik verzeichnete am 29.05.2023 einen Rückgang von -0,59%

• Das mittelfristige Kursziel für Jenoptik beträgt laut Expertenmeinungen 36,72 EUR

• Die Bewertung des Guru-Ratings erhöhte sich auf 4,17 von zuvor ebenfalls 4,17

Obwohl der Aktienmarkt gestern mit einem Minus von -0,59% abschloss und dadurch in den letzten fünf Handelstagen nur ein Plus von +0,33% erzielt wurde – was als neutral eingestuft wird -, bleibt die Stimmung rund um das Unternehmen positiv.

Derzeit sehen sieben Bankanalysten die Aktie als starkes Kaufsignal an. Sieben weitere...