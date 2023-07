Jenoptik: Aktie um +19,53% unterbewertet - Kursziel bei 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Am gestrigen Tag hat die Jenoptik-Aktie im Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -2,60% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein leicht positives Ergebnis von +0,72%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Die Bankanalysten sind anderer Meinung und halten die Jenoptik-Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt durchschnittlich 36,72 EUR und würde somit einen Anstieg um +19,53% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere sieben das Rating “Kauf” vergeben. Vier Experten bewerten die Aktie als “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt damit bei +77,78%.

Zusätzlich spricht auch das...