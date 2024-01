Jenoptik Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich eine Aussage treffen. In Bezug auf den RSI der letzten 7 Tage für die Jenoptik-Aktie beträgt der aktuelle Wert 14. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb wir ein "Gut"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Jenoptik hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Jenoptik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Jenoptik bei 1,15 Prozent, was 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jenoptik-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 27,09 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 29,98 EUR deutlich darüber (Unterschied +10,67 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstagen (26,59 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,75 Prozent), wodurch die Jenoptik-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. In Summe wird die Jenoptik-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,37 und liegt mit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 54 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus heutiger Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.