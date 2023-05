Jenoptik: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Jenoptik-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 EUR und somit um +28,75% über dem aktuellen Kurs.

• Am 12.05.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,21%

• Guru-Rating mit Bewertung von 4,17 bleibt unverändert

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -3,13%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sehen sieben derzeitige Analysten die Jenoptik-Aktie als starken Kauf an und weitere sieben empfehlen einen Kauf. Vier Experten halten sich neutral zur Aktie und keiner empfiehlt einen Verkauf.

Das positive Guru-Rating ALT bestätigt diese Einschätzung ebenfalls.