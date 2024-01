Jenoptik Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Jenoptik Aktie wird basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs aktuell als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,27 EUR, während der Aktienkurs (26,24 EUR) um -3,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 25,3 EUR, was einer Abweichung von +3,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jenoptik zeigt eine Ausprägung von 87,42, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 42,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jenoptik mit einem Wert von 20,09 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,07. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und daher zu einer Einstufung als "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Jenoptik in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.