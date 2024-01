Jenoptik Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jenoptik beträgt 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55,18 für "Elektronische Geräte und Komponenten" deutlich niedriger liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Jenoptik eine Rendite von -6,6 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit einer mittleren Rendite von -2 Prozent liegt Jenoptik mit einer Rendite von -4,6 Prozent deutlich darunter. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Jenoptik-Aktie beträgt 1,47 Prozent, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Jenoptik-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,41 EUR, während der Kurs der Aktie bei 28,44 EUR um +3,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 24,56 EUR, was einer Abweichung von +15,8 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.