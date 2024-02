Jenoptik Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Jenoptik-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 27,12 EUR verläuft. Dies ergibt die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs bei 30,2 EUR lag und somit einen Abstand von +11,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 28,05 EUR, was einer Differenz von +7,66 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz schneidet Jenoptik gut ab. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten erhöht, was auf ein positives Signal hinweist. Zudem konnte eine positive Stimmungsänderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Jenoptik also auch in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jenoptik-Aktie zeigt einen Wert von 14 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was wiederum als positiv bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,14, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Rating für Jenoptik basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativerer Trend. Die Dividendenrendite liegt bei 1,15 Prozent, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der Jenoptik-Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs lässt also zu wünschen übrig.