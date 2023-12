Jenoptik Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Jenoptik-Aktie zeigt derzeit, dass sie sich auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses im "Neutral"-Bereich befindet. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,41 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (28,44 EUR) um +3,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 50 Tage, ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 24,56 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses von +15,8 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Jenoptik-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,47 Prozent, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 3,18) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Jenoptik-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jenoptik liegt bei 38,2, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 21, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Jenoptik in dieser Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Jenoptik-Aktie lassen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmung schließen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Jenoptik in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht".