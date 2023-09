Jenoptik: Aktie hat ein Kurspotenzial von +51,00%

Am gestrigen Handelstag konnte die Jenoptik-Aktie am Finanzmarkt um +0,42% zulegen. Dennoch bleibt der Gesamttrend der letzten Woche negativ mit einem Verlust von -3,69%. Trotzdem teilen einige Bankanalysten den optimistischen Blick in die Zukunft und sehen das wahre Kursziel bei 36,21 EUR – ein Potenzial von +51,00%.

• Jenoptik-Aktie legt um +0,42% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 36,21 EUR

• Aktuell schätzen sieben Analysten Jenoptik als starken Kauf ein

Das durchschnittliche Guru-Rating beträgt aktuell 4,17 nach einer unveränderten Bewertung vorheriger Tage.

Zwar sind nicht alle Experten gleichermaßen positiv gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Doch insgesamt überwiegt eine positive Einschätzung. Sieben Analysten bewerten die Aktie als starkem Kauf und weitere sieben halten das Rating...