Jenoptik Aktie – für den Platow Brief keine Frage: „KAUFEN“. Wegen attraktiver Bewertungskennziffern, guter Geschäftslage,…

Jenoptik Aktie – wurde wegen Quartalszahlen nach Meinung des Platow Briefs zu sehr abgestraft. Nur Sondereffekte haben die eigentlich starken Zahlen der Jenoptik AG (ISIN: DE000A2NB601) schlecht aussehen lassen. Der Platow Brief machte sich Gedanken über die Zukunftsaussichten der JenoptikAG. Und so kommt der Platow Brief zu einem klaren Urteil „KAUFEN“.