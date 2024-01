Jenoptik Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Jenoptik-Aktie hat in den letzten Tagen positive Signale erhalten, was auf eine gute Entwicklung hindeutet. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 27,09 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 29,98 EUR liegt, was einem Abstand von +10,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie gut ab, mit einer Differenz von +12,75 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist positiv, was sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Die Analyse von Äußerungen und Meinungen ergab, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Ein weiteres positives Signal ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI), der bei 14,22 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Lediglich der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt führt dies jedoch zu einer positiven Gesamteinschätzung.

Nur bei der Dividende schneidet Jenoptik im Vergleich zur Branche schlechter ab, mit einer Dividendenrendite von 1,15 % im Vergleich zu einer durchschnittlichen Rendite von 3,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Analyse auf technischer Basis sowie die Anleger-Stimmung positiv sind, während die Dividendenrendite negativ ausfällt.