Jenoptik Aktie bleibt stabil: Prognostiziertes Wachstum lässt Anleger jubeln

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Unser Turbodepot-Wert Jenoptik konnte sich in seit Jahresbeginn an der Börse durchsetzen. Mit einer stabilen Performance in den letzten Monaten und einer Gesamtperformance von rund Plus 58% seit Kauf gehört sie mit zu den stabilsten Performern in unserem Portfolio.

Getreu dem Börsenmotto „Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen“ können Sie sehr gelassen auf die Performance unseres Turbo-Depotwertes Jenoptik schauen. Denn diese Investition hat sich bisher allemal gelohnt. Schauen wir im Folgenden einmal genauer auf die Ursachen dieser Performance.

Mit einem Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens ist ein beständiges Umsatzwachstum zu erkennen. Vom Geschäftsjahr 2021 zum Geschäftsjahr 2022 sogar ein Wachstum von rund 30%. Das Potential durch dieses anhaltende Wachstum haben auch die Anleger erkannt, was sich...