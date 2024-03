Jenoptik Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Bei Jenoptik haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jenoptik war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Jenoptik bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der Jenoptik-Aktie beträgt aktuell 27,1 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 29,18 EUR liegt (+7,68 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Jenoptik eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (28,6 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Jenoptik auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Jenoptik 23, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie von Jenoptik daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Jenoptik mit einer Rendite von -9,16 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt Jenoptik mit 5,6 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.