Jenoptik Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Jenoptik wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, wobei das wahre Kursziel etwa 35,36% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 05.01.2024 verzeichnete Jenoptik einen Kursrückgang um 2,06%. Das Kursziel für Jenoptik liegt bei 34,68 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 4,22 nach zuvor 4,22.

