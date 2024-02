Jenoptik Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Jenoptik beträgt 37,73, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher auch für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Jenoptik in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,15 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -3,96 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jenoptik um -1,19 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,84 Prozent im letzten Jahr, und Jenoptik lag 10,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Bei der Beurteilung von Aktien spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Jenoptik in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnete. Daher erhält Jenoptik in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Jenoptik daher als "Gut"-Wert betrachtet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Jenoptik weist hier einen Wert von 21,37 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 55,17. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung betrachtet.