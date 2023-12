Jenoptik Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Jenoptik hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -6,75 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jenoptik im Branchenvergleich um +0,15 Prozent outperformed hat. Der Sektor "Informationstechnologie" hatte eine mittlere Rendite von 3,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Jenoptik um 10,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Jenoptik mit einer Dividendenrendite von 1,47 Prozent 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jenoptik. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde deutlich mehr über Jenoptik diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jenoptik bei 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 51 haben. Dies deutet darauf hin, dass Jenoptik aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.