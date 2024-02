Jenoptik Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Jenoptik zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -5,15 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,41 Prozent verzeichnet, liegt Jenoptik mit einer Rendite von -5,15 Prozent um 0,27 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug auf Jenoptik zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Jenoptik führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird Jenoptik als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 21,37, was einem Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,78 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Jenoptik daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 1,15 Prozent und liegt damit 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,09. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Jenoptik-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.