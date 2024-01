Jenoptik Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung und das Interesse an der Jenoptik-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Jenoptik.

In Bezug auf die Dividende liegt Jenoptik mit einer Ausschüttung von 1,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (3,11 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,96 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jenoptik-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs bewegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis zeigt, dass die Jenoptik-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jenoptik-Aktie auf Basis dieser verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.