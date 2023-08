Jenoptik Aktie: Kurspotenzial von +41,13%

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Aktie des Technologieunternehmens Jenoptik ist in den Augen der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 37,23 EUR und bietet somit ein Potenzial von +41,13%. Trotz einer negativen Entwicklung um -1,05% am 17.08.2023 und insgesamt -3,58% in den vergangenen fünf Handelstagen bleiben die meisten Experten optimistisch gestimmt.

• Die Aktie verzeichnete eine negative Veränderung von -1,05%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,17

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt ebenfalls eine positive Tendenz mit einem Wert von 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen bewerten 7 Experten die Jenoptik-Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. Vier Analysten sprechen sich für “Halten” aus.

Trotz der jüngsten schwachen Trends sehen...