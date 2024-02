Jenoptik Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Jenoptik-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent auf, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Dies macht Jenoptik im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Jenoptik in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,15 Prozent, was jedoch besser ist als der Branchendurchschnitt von -5,42 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,28 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Jenoptik jedoch um 7,39 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Jenoptik-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,37 liegt, was einen Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,69 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jenoptik liegt bei 9,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält Jenoptik daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".