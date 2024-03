Jenoptik Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Jenoptik hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Jenoptik damit 18,86 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,7 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -3,25 Prozent, wobei Jenoptik aktuell 5,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jenoptik-Aktie hat einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (46,56) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jenoptik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jenoptik beträgt 23, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 75 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung für Jenoptik hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird deshalb als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Jenoptik in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.