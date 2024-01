Jenoptik Aktie: Immer langsam!

Die Dividendenrendite von Jenoptik beträgt aktuell 1,47 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt von 1,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jenoptik-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,33 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,26 EUR weicht um -3,92 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Situation, weshalb die Jenoptik-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann festgestellt werden, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 89 liegt. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Jenoptik in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,6 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -5,33 Prozent bedeutet. Zudem lag Jenoptik 14,54 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.