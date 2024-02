Jenoptik Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Jenoptik hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,16 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt. Im Gegensatz dazu beträgt die durchschnittliche Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten -1,4 Prozent, wobei Jenoptik mit 7,76 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für Jenoptik zeigt einen Wert von 63,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jenoptik verläuft derzeit bei 27,13 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 29,46 EUR liegt und somit einen Abstand von +8,59 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 28,38 EUR, was einer Differenz von +3,81 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jenoptik bei 23,96 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 75,26. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

