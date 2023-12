Jenoptik Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Aktie von Jenoptik weist eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent auf, was 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Jenoptik weist hier einen Wert von 20,09 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 49,79. Dies führt zu einer Unterbewertung und somit zu einer "Gut"-Empfehlung durch die Redaktion.

In den sozialen Medien wurde Jenoptik in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung ist demnach auf einer positiven Ebene, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer gegenteiligen "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Jenoptik-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -6,6 Prozent, was 7,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Jenoptik jedoch 1,91 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.