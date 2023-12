Jenoptik Aktie: Da kann man nur noch staunen

Mit einer Dividendenrendite von 1,47 Prozent liegt Jenoptik 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Diese durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Jenoptik liegt der RSI7 aktuell bei 36,05 Punkten und der RSI25 bei 30,41 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Jenoptik im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,6 Prozent erzielt, was 7,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Elektronischen Geräte und Komponenten" liegt Jenoptik aktuell 1,91 Prozent über dem Durchschnitt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jenoptik bei 26,96 EUR liegt, was einer Entfernung von -2,35 Prozent vom GD200 (27,61 EUR) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 23,47 EUR auf, was einem Abstand von +14,87 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Jenoptik-Aktie unter Berücksichtigung der Durchschnitte als "Gut" bewertet.