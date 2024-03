Jenoptik Aktie: Aus und vorbei!

Die Jenoptik-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 1,15 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 23, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 75 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung. Der Relative Strength Index (RSI) der Jenoptik-Aktie liegt bei 59,6, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 45,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jenoptik in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Sollten Jenoptik Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Jenoptik jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jenoptik-Analyse.

Jenoptik: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...