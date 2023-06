Jenoptik Aktie: Aufwärtspotential von +16,42% nach Meinung der Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Jenoptik Aktie zeigte gestern eine Kursentwicklung von +0,38%. Insgesamt konnte die Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend aufweisen und erzielte dabei ein Plus von +5,13%. Diese Entwicklung überrascht zwar auch die Analysten nicht sonderlich, jedoch sind sie sich einig darin, dass das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 36,72 EUR und somit um +16,42% über dem aktuellen Kurs.

Das Guru-Rating für Jenoptik wurde nun aktualisiert und beträgt nun 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen empfehlen aktuell 7 Experten die Aktie zum Kauf. Weitere 7 Rating-Einstufungen lauten “Kauf” mit optimistischer Einschätzung. Eine neutrale Bewertung erhalten hingegen vier Einschätzungen.

Zusammengefasst sehen also ca. drei...