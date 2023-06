Jenoptik Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,94% - Kursziel bei 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Jenoptik Aktie zeigte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung und verzeichnete einen Anstieg um +2,08%. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie insgesamt ein Plus von +5,44% verbuchen. Dies lässt den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Jenoptik Aktie aktuell unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel von 36,72 EUR festgelegt. Damit bietet sich den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +16,94%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 18 befragten Bankanalysten empfehlen sieben Experten die Aktie als “stark Kaufen”, während weitere sieben das Rating “Kaufen” geben. Vier Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen “Halten”. Der Anteil der Analysten mit einer zumindest...