Jenoptik Aktie: Alles andere als uninteressant …

Aktuelle Analyse der Jenoptik-Aktie

Investoren, die derzeit in die Aktie von Jenoptik investieren, können eine Dividendenrendite von 1,15% erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegt der Ertrag damit um 1,97 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Jenoptik-Aktie bei 27,9 EUR, was einer Abweichung von +7,31% vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,95% liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Jenoptik-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,37 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für Elektronische Geräte und Komponenten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Jenoptik-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.