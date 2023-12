Jemtec-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der Jemtec-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,96 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,68 CAD lag, was einer Abweichung von -29,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,76 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,68 CAD, was einer Abweichung von -10,53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Jemtec-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jemtec mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Jemtec zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,24 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 10,03 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Jemtec um 42,53 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Das Sentiment und Buzz rund um Jemtec ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.