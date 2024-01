Jemtec Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Jemtec zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -35,24 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 12,32 Prozent, was Jemtec mit einer Rendite von 47,55 Prozent deutlich unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jemtec liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Jemtec überverkauft ist und wird daher auch mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält das Jemtec-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Jemtec aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,42 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Jemtec mit einem Wert von 44,76 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31. Dies entspricht einer Differenz von 41 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating erhält.