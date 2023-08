Jeld-WEN Aktie: Schlimme Zeiten!

Am 19.08.2023, 04:39 Uhr notiert die Aktie Jeld-wen an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 14.81 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauprodukte".

Unsere Analysten haben Jeld-wen nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jeld-wen in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Jeld-wen wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jeld-wen beträgt das aktuelle KGV 9,59. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 38,45. Jeld-wen ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jeld-wen beläuft sich mittlerweile auf 13,11 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 14,81 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,97 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 16,8 USD. Somit ist die Aktie mit -11,85 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".