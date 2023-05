Jeld-WEN Aktie: Schlechte Nachrichten!

An der Heimatbörse New York notiert Jeld-wen per 23.05.2023, 05:26 Uhr bei 14.7 USD. Jeld-wen zählt zum Segment "Bauprodukte".

Unsere Analysten haben Jeld-wen nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Jeld-wen für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Jeld-wen für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Jeld-wen insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Jeld-wen damit 81,5 Prozent unter dem Durchschnitt (61,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 58,35 Prozent. Jeld-wen liegt aktuell 78,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,87 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 41,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jeld-wen auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.