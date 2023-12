Jeld-WEN Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Jeld-wen-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 24,48 liegt, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jeld-wen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Jeld-wen-Aktie bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte zu einem geringeren Ertrag von 17,02 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Jeld-wen-Aktie sind keine als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -25,65 Prozent fallen. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Jeld-wen-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um 236,18 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -172,08 Prozent führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors lag Jeld-wen um 79,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.