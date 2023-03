Jeld-WEN Aktie im Fokus: Aktuelle Kursentwicklung und News

Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich nach der technischen Analyse feststellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb einer bestimmten Zeit in Relation zueinander gesetzt. Der RSI für die Jeld-Wen “Neutral”ing Inc-Aktie der letzten sieben Tage beträgt 50,37 und lässt darauf schließen, dass das Wertpapier eine neutrale Bewertung verdient. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage von Jeld-Wen “Neutral”ing Inc zeigt bei einem Wert von 36,13 eine neutrale Bewertung an und unterstützt somit unsere langfristige Analyse. Weder ist die Aktie unter- noch überbewertet, weshalb ein “”Neutral””-Rating vergeben wird.

Jeld-WEN Aktie verliert an Boden im Vergleich zum Markt

Die Jeld-Wen-Aktie erzielte im vergangenen Jahr keine Rendite. Im Vergleich zu...