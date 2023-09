Jeld-WEN Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Kurs der Aktie Jeld-wen steht am 05.09.2023, 11:17 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 15.19 USD. Der Titel wird der Branche "Bauprodukte" zugerechnet.

Wie Jeld-wen derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Jeld-wen-Aktie: der Wert beträgt aktuell 44,14. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Jeld-wen ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,88). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Jeld-wen damit ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jeld-wen beträgt das aktuelle KGV 8,79. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 37,15. Jeld-wen ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Jeld-wen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 31889,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31867,36 Prozent im Branchenvergleich für Jeld-wen bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19359,27 Prozent im letzten Jahr. Jeld-wen lag 19336,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Jeld-WEN Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Jeld-WEN jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jeld-WEN-Analyse.

Jeld-WEN: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...