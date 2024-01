Jeffersonville Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI für Jeffersonville liegt bei 96, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,29 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "schlechte" Gesamteinschätzung.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Aktie von Jeffersonville zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Somit erhält Jeffersonville insgesamt ein "schlechtes" Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jeffersonville eine Dividendenrendite von 3,33 % aus, was 135,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Jeffersonville-Aktie der letzten 200 Handelstage um 1,57 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +0,29 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "neutral" Rating für die einfache Charttechnik.