Jeffersonville Aktie: Das hat Gewicht!

Jeffersonville wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt betrachtet erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Jeffersonville weist einen Wert von 6,9 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel für "Handelsbanken" und somit unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 134,91, was einen Abstand von 95 Prozent zum Wert von Jeffersonville bedeutet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Jeffersonville ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Für Jeffersonville beträgt die aktuelle Dividendenrendite in Bezug auf das Kursniveau 3 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (3,07) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Jeffersonville daher als "Neutral".