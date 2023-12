Jeffersonville Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Aktie von Jeffersonville zeigt, dass der aktuelle Kurs von 17,5 USD einen Abstand von -1,96 Prozent vom GD200 (17,85 USD) hat, was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 17,41 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,52 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Jeffersonville als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jeffersonville liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Gesamtbewertung. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch insbesondere negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6 für Jeffersonville, was bedeutet, dass die Börse 6,39 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist eine 60-prozentige Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", wo der durchschnittliche Wert bei 15 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.