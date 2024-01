Jefferies Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jefferies mit 27 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 27,74 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 51 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Jefferies konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jefferies daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Jefferies. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Jefferies bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jefferies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,94 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 40,41 USD lag, was einer Abweichung von +19,06 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Jefferies-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt erhält die Jefferies-Aktie damit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.