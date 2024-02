Jefferies Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Jefferies-Aktie wird derzeit gemäß der Dividendenrendite und des Aktienkurses mit einer negativen Differenz zum Branchendurchschnitt bewertet. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jefferies-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von Jefferies weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Jefferies-Aktie derzeit 3,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie mit 15,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage und wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jefferies beträgt 28, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 61 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Jefferies aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.