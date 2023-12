Jefferies Aktie: Jubelschreie!

Die Dividende der Jefferies-Aktie beträgt derzeit 3,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 27,74 und damit 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet sein könnte. Daher erhält Jefferies in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Jefferies-Aktie war zuletzt überwiegend positiv, jedoch gab es auch negative Diskussionen in den sozialen Medien. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Jefferies-Aktie derzeit um 14,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +20,18 Prozent, was auch eine "Gut"-Bewertung für diesen Zeitraum ergibt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Jefferies-Aktie in Bezug auf die Dividende und das KGV eher schlecht abschneidet, während das Anleger-Sentiment und die technische Analyse neutral bis gut ausfallen.