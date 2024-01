Jefferies Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Anleger-Sentiment für die Jefferies-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Während an fünf Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an sechs Tagen die negative Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Jefferies insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch die langfristige Stimmungslage von Investoren und Internetnutzern. Bei Jefferies zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jefferies im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jefferies-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale bis leicht negative Einschätzung für die Jefferies-Aktie.