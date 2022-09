Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Amazon Inc (NASDAQ: AMZN) Gründer Jeff Bezos schlug einen Carnegie Mellon University Associate Professor, der Königin Elizabeth II einen "qualvollen" Tod wünschte, nachdem die U.Die am längsten regierende Monarchin Großbritanniens ist am Donnerstag verstorben. Was geschah: Bezos zitierte einen Tweet von Uju Anya der die Königin kritisierte und sagte: "Das ist jemand, der angeblich daran arbeitet, die Welt zu verbessern? I don't think so. Wow."> Siehe auch: Königin Elizabeth II. stirbt… Hier weiterlesen